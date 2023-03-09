Старт первого потока: более 300 педагогов страны пройдут обучение в «Орлёнке»

В первом потоке образовательного курса 2023 года примут участие более 300 учителей из 55 регионов страны.

10 марта во Всероссийском детском центре стартует первый поток дополнительной профессиональной программы повышения квалификации учителей начальных классов-участников проекта «Орлята России».

Курс повышения квалификации готовит учителей начальных классов страны к реализации программы «Орлята России» – первой ступени Российского движения детей и молодежи. Она направлена на развитие социальной активности младших школьников и разработана по инициативе министра просвещения РФ С.С. Кравцова в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

В первом потоке образовательного курса 2023 года примут участие более 300 учителей из 55 регионов страны, в том числе около 50 учителей из школ вновь присоединенных территорий.

«Программа “Орлята России” направлена на включение детей в позитивное преобразование социального мира и развитие их социальной активности. Старт проекта был дан в 2021 году. В настоящее время в нем уже принимают участие более 60 тысяч классов, в том числе 101 команда из школ новых территорий. Наша задача – познакомить коллег из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с этим проектом, показать им его преимущества. Этой весной мы проведем два потока обучения для 600 педагогов, в их числе 100 учителей из школ новых территорий», – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В ходе обучения педагоги совершенствуют профессиональные навыки по организации совместной деятельности детей и взрослых, попробуют свои силы в создании коллективных творческих дел различной направленности, обменяются опытом воспитательной работы с коллегами.

Учителя примут участие в лекциях, практических занятиях с элементами «проживания», семинарах и аналитических сессиях от ведущих спикеров проекта, среди которых доктора и кандидаты педагогических наук, педагоги-психологи высшей квалификационной категории, педагоги высшей и первой квалификационных категорий.

По итогам программы участники пройдут тестирование и получат удостоверения о повышении квалификации.

Напомним, в течение учебного года классы-команды во главе с подготовленными в «Орленке» педагогами участвуют в проекте «Орлята России».

Они проявляют себя в коллективных творческих делах по трекам: «Орленок – Эрудит», «Орленок – Хранитель исторической памяти», «Орленок – Мастер», «Орленок – Лидер», «Орленок – Спортсмен», «Орленок – Доброволец» и «Орленок – Эколог». В этом младшим школьникам помогают родители и старшеклассники- наставники. Команды четвертых классов, которые станут лучшими в отборочных играх, приедут на тематическую смену «Содружество Орлят России» во Всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан», победители проекта первых, вторых и третьих классов примут участие в программах пришкольных и региональных лагерей.