В Ростовской области депутат застрелил мужа любовницы

Дело передано в суд

В Ростовской области в конце 2020 года нашли тело 30-летнего мужчины в собственной «двенашке». Экспертиза показала, что в него дважды выстрелили из обреза, а рядом нашли пакет с наркотиками.

- На допросе 36-летний депутат, работодатель вдовы, признался, что у них был роман. При том, что мужчина женат, у него тоже, как и у любовницы, двое детей. По данным следствия, женщине поступали угрозы, депутат просил уйти от мужа. Работа криминалистов помогла выйти на след, - сообщает «КП» - Ростов».

На пакете с наркотиками был найден отпечаток пальца депутата, а на переднем пассажирском сидении в машине оказались частицы его пуховика.

Известно, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Убийство» и «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Если вина ростовчанина будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.