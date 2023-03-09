Общественные обсуждения по проекту нового Генплана начались в Сочи

Для оперативной работы были созданы четыре мобильные группы.Фото: администрация Сочи

В Сочи начались общественные обсуждения по проекту нового Генерального плана. Местные жители смогут высказать свое мнение и предложить внести правки в проект с 9 по 21 марта.

Для оперативной работы были созданы четыре мобильные группы. Представители администрации посетят все населенные пункты курорта и представят скорректированный с учетом уже внесенных замечаний жителей проект Генплана.

- Также при необходимости будут проводиться внеочередные выездные совещания по обсуждению проекта градостроительного документа,- отметили в пресс-службе администрации Сочи.