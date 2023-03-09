Кубань вошла в топ регионов по числу занятых в малом и среднем бизнесе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань вошла в топ регионов по числу занятых в малом и среднем бизнесе. Показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обсудили на пленарном совещании Заксобрания региона.

Краснодарский край по этому показателю занимает четвертое место

Так, в 2022 года на Кубани численность занятых в МСП увеличилась на 166,7 тысячи человек. В настоящее время. В настоящее время в отрасли насчитывается более 1,1 млн жителей. Первые строчки рейтинга занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Отмечается, что увеличению числа занятых в МСП способствуют меры поддержки в рамках нацпроекта. Так, субсидии предоставили 67 предпринимателям.

В 2022 году фонд микрофинансирования выдал более тысячи займов более чем на 2,5 млрд рублей. Фонд развития бизнеса предоставил 500 поручительств на 3,1 млрд рублей. На иностранные зарубежные рынки выведено 69 субъектов малого и среднего бизнеса, которые заключили контракты более 58 млн долларов.

Фонд развития инноваций помог привлечь более 200 млн рублей федеральных грантов. Объем инвестиций в решения, разработанные инноваторами в рамках хакатонов, превысил 70 млн рублей. Поддержку Центра «Мой бизнес» в прошлом году получили более 15 тысяч субъектов МСП.

К проекту «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» присоединились более 3 тысяч человек. Кроме обучения основам бизнеса и наставничества, программа помогает получить льготные займы от 100 тысяч до 3 млн рублей под 0,1% годовых.

Отмечается, что цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - увеличить число занятых в сфере российского МСП до 25 млн человек к 2030 году.