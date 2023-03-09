Под Новороссийском произошло смертельное ДТП с тремя машинами. Фото: t.me/alekseioderov

Под Новороссийском в ДТП с тремя машинами погиб один человек. Авария произошла на трассе в районе Убыха в 12:15. Спасателям пришлось при помощи гидравлического инструмента доставать зажатого человека из машины. Он умер во время происшествия.

- По предварительным данным, 52-летний водитель управлял Газелью. Он не справился с управлением на правом закруглении, выехао на встречную полосу и столкнулся со встречными автомобилями «Ваз 2110» и Hyundai ix 35, - сообщила «КП» - Кубань» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Уточняется, что в результате ДТП 69-летний водитель Ваз погиб на месте. Водитель Hyundai пострадал.

Все обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.