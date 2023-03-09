В Геленджике строят новые очистные сооружения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Геленджике строят новые очистные сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас сточные воды в городе-курорте принимают сооружения на Толстом мысе, работающие на полной мощности. После строительства нового объекта часть стоков направят из западной части Геленджика на Тонкий мыс.

ВВ настоящее время строители подготавливают котлован и вывозят грунт под административно-бытовой комплекс, вторичные отстойники и аэротенки. После этого на участке армирование и бетонирование плит.

На очистных сооружениях, в частности, будут применять метод обеззараживания при помощи ультрафиолета, уничтожающий бактерии, микробы и вирусы. Кроме того, здесь создадут систему доочистки на микрофильтрах, которая будет возвращать в город техническую воду для полива. Это позволит экономить питьевую воду.

Уточняется, что строительство очистных сооружений завершат в 2024 году.