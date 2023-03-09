Новую меру поддержки ввели для кубанских предпринимателей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую меру поддержки ввели для кубанских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, производства края смогут получить льготный заем до 5 млн рублей под 5% годовых до трех лет. Отмечается, что программа «Реновация» поможет поддержать бизнес и поспособствует благоустройству региональных городов.

Предприниматели, получившие средства, смогут направить их на приведение объекта к единому дизайн-коду, который утвержден правилами благоустройства территорий муниципалитетов.

- Это станет еще одним шагом к приведению облика городов к единому, более современному виду, что особенно важно для краевой столицы и курортных территорий, - отметил вице-губернатор региона Александр Руппель.

В настоящее время в Краснодарском крае предложен 21 заем для субъектов малого и среднего бизнеса с максимальной суммой 5 млн рублей и сроком до 36 месяцев при ставке от 0,1% до 6,5%, по микрозайму «Торговля» – 7,5% годовых.