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НовостиОбщество9 марта 2023 12:03

В Хостинском районе Сочи отключат воду из-за замены труб

Воды не будет до конца 10 марта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Жители до конца 10 марта будут без воды.

Жители до конца 10 марта будут без воды.

В Хостинском районе Сочи рядом с Новороссийским шоссе будут менять водовод диаметром 500 миллиметров. Специалисты планируют проводить гидравлические испытания с 20:00 часов 9 марта. В связи с этим жители до конца 10 марта будут без воды.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проблемы с водоснабжением могут наблюдать сочинцы на улицах Мичурина, Ручей Видный, Звездная, Гвоздик, Дорога на Большой Ахун, Шоссейная Сухумское шоссе и Новороссийское шоссе, поселок Дубравный.

- Завершить запланированный комплекс работ и стабилизировать подачу ресурса окончательно планируется в течение следующих суток, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.