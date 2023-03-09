В Хостинском районе Сочи отключат воду из-за замены труб

Жители до конца 10 марта будут без воды.

В Хостинском районе Сочи рядом с Новороссийским шоссе будут менять водовод диаметром 500 миллиметров. Специалисты планируют проводить гидравлические испытания с 20:00 часов 9 марта. В связи с этим жители до конца 10 марта будут без воды.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проблемы с водоснабжением могут наблюдать сочинцы на улицах Мичурина, Ручей Видный, Звездная, Гвоздик, Дорога на Большой Ахун, Шоссейная Сухумское шоссе и Новороссийское шоссе, поселок Дубравный.

- Завершить запланированный комплекс работ и стабилизировать подачу ресурса окончательно планируется в течение следующих суток, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.