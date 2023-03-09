Комплекс «Маршрут здоровья» будет работать 10 марта Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жителей Краснодара обследуют специалисты мобильного центра «Маршрут здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Передвижной комплекс «Маршрут здоровья» будет работать в краевом центре 10 марта с 9:00 до 14:00. Он остановится вблизи дома № 69 на улице Героя Владислава Посадского. Отмечается, что акция пройдет в рамках Всероссийской недели здоровья матери и ребенка.

Жителям и гостям города, в частности, проведут диагностику организма, определят факторы риска развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний и расскажут о возможностях неонатального скрининга. Пациенты проверят состояние сердца, сдадут экспресс-анализы крови, проконсультируются с терапевтом. Он, в свою очередь, при необходимости направит на дополнительное обследование.

- Посетителям выдадут буклеты и листовки по профилактике факторов риска хронических и инфекционных заболеваний, ведению здорового и активного образа жизни, порядку прохождения медосмотров и диспансеризации, - уточнили в пресс-службе администрации.

Уточняется, что для обследования необходимо предъявить паспорт и медицинский полис.