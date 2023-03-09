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НовостиОбщество9 марта 2023 12:38

В Краснодаре 15 апреля стартует голосование по выбору зеленых зон для благоустройства

Оно продлится до 31 мая
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре 15 апреля стартует голосование по выбору зеленых зон для благоустройства Фото: gorodsreda.ru

В Краснодаре 15 апреля стартует голосование по выбору зеленых зон для благоустройства Фото: gorodsreda.ru

В Краснодаре 15 апреля стартует голосование по выбору зеленых зон для благоустройства. Жители смогут поучаствовать в нем до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всероссийское голосование и благоустройство проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». В настоящее время администрации внутригородских округов подготавливают список зеленых зон, которые нуждается в благоустройстве. Отмечается, что формировании перечня учитываются пожелания жителей.

Уже 22 марта муниципальная комиссия отберет территории, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании на 2024 год. На сайте городской администрации появится раздел с информацией о рейтинговом голосовании, списком общественных зону и пошаговая инструкция для участников голосования.

Напомним, в Краснодаре по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновляют первую очередь Николаевского бульвара. Специалисты на первом этапе кабели для уличного освещения и системы автоматического полива. В сентябре территорию озеленят, а в середине октября полностью завершат работы.

Всего в Краснодаре с 2017 года по нацпроекту привели в порядок 19 зеленых зон.