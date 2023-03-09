Алена Денисова и Андрей Шинкарев Фото: vk.com/id30918038

Пара из Краснодара стала бронзовым призером танцевального турнира «Милонга Черного Моря». Чемпионат, на котором выступили участники, проходил в Сочи с 3 по 8 марта.

На турнир приехали пары из регионов ЮФО - Краснодарского края, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Крыма, Калмыкии, Адыгеи, Севастополя. В том числе в танцевальном турнире участвовали Алена Денисова и Андрей Шинкарев из Краснодара.

Турнир стал официальным отборочным туром чемпионата России по ЮФО. По результатам выступления пара завоевала бронзу. Участники взяли награду в номинации «Милонга».

Андрей Шинкарев занимается танго уже 17 год. Ранее он побеждал в «Кубке Дона» по аргентинскому танго, чемпионате Юга России «Милонга Дона» и выходил в финал чемпионата России по аргентинскому танго. Алена Денисова занимается танго третий год. Третье место на чемпионате «Милонга Черного моря» - первая награда девушки.