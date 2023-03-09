На заседании межведомственной комиссии обсудили борьбу с «черными» лесорубами Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в 2022 году незаконно вырубили 5,5 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании межведомственной комиссии.

Как отметил губернатор, особенно ситуация обострилась в Туапсинском районе. Так, только в Пшишском лесничестве муниципалитета объемы незаконной вырубки выросли в 50 раз.

- Мы должны прервать эту бесконтрольную цепочку и парализовать их работу. Для этого важно преградить путь, выставлять казачьи кордоны. Пока есть спрос и способ, как его удовлетворить, незаконная вырубка будет продолжаться. И мы обязаны жестко пресекать ее еще на стадии вывоза, - отметил Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатору края Роману Лузинову поручено выстроить межведомственное взаимодействие. В течение недели специалисты подготовят алгоритм, который поможет предотвращать незаконную рубку деревьев.

Кроме того, работу в этом направлении усилит и полиция.

- Будем проверять цеха, пилорамы крупных предприятий. Надеюсь на обмен информацией. Навести порядок сможем только вместе, - отметил на заседании начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Андреев.