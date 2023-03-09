На Кубани единое пособие получают почти 76 тысяч семей

Единое пособие объединило несколько выплат. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае почти 76 тысяч семей получают единое пособие на 139 тысяч детей. Общая сумма выплат в регионе ежемесячно составляется около 3 млрд рублей. Данные сообщили в краевом отделении Фонда пенсионного и социального страхования России.

- Единое пособие объединило сразу несколько выплат для родителей – на первого и третьего или последующего ребенка до трех лет, а также от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. На единое пособие могут рассчитывать беременные, вставшим на учет в ранние сроки, - рассказала управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования России в Краснодарском крае Татьяна Ткаченко.

Закон о Едином пособии вступил в силу с 1 января 2023. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. На Кубани среднедушевой доход не должен превышать 13800 рублей.