На Кубани подтвердили более 61 тысячи карт футбольного болельщика

Получить паспорт болельщика можно несколькими способами. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подтвердили заявки на оформление более 61 тысячи электронных карт болельщика. С марта 2023 года этот документ необходим для визита на все стадионы клубов Российской Премьер-Лиги. Без Fan ID не получится купить билеты на футбольные матчи, которые пройдут в Краснодаре и в Сочи.

- Оформить документ можно разными способами – подать заявление на портале госуслуг, а затем обратиться в МФЦ для подтверждения личности или сразу же напрямую в МФЦ, - рассказали в министерстве спорта и физической культуры Краснодарского края.

Также продолжат работу временные центры выдачи паспорта болельщика возле стадионов «Краснодар» и «Фишт».