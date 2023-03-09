Выпускники девятых классов школ Кубани выбрали предметы для сдачи экзаменов

Кубанские девятиклассники выбрали предметы для сдачи экзаменов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае закончился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. Девятиклассникам нужно было определиться с предметами и подать заявления в Главную экзаменационную комиссию до 1 марта. За неделю аналитики подвели итоги и назвали самые популярные предметы у школьников.

- Обществознание остается самым востребованным предметом у девятиклассников. В 2023 году экзамен по этому предмету решили написать около 43 тысяч выпускников. География на втором месте. Ее выбрали более 35 тысяч школьников, - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В 2023 году в ГИА примут участие 69 тысяч кубанских девятиклассников. Экзаменационная кампания пройдет в три этапа. С 21 апреля по 16 мая экзамены можно сдать досрочно. Основной этап продлится с 24 мая по 1 июля, и пересдать экзамены можно будет с 4 по 23 сентября.

Школьникам предстоит сдать четыре предмета: русский язык и математика являются обязательными и еще две дисциплины можно выбрать самостоятельно.