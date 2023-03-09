В больницу Апшеронска доставили аппарат искусственной вентиляции легких

Больница Апшеронска получила оборудование по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Больница Апшеронска получила оборудование по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Аппарат искусственной вентиляции легких установили в анестезиолого-реанимационном отделении.

– Искусственная вентиляция легких необходима не только во время хирургических вмешательств. В ней нуждаются пациенты, когда не могут самостоятельно дышать. Благодаря технике они борются с болезнью, – рассказала главврач Апшеронской ЦРБ Светлана Лохачева.

Всего по региональной программе медицинское учреждение получило 214 единиц оборудования.