Птицеводческая ферма Кубани благодаря бережливым технологиям увеличила выработку продукции на 22%

Инкубаторно-птицеводческая станция подвела итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские птицеводы благодаря бережливым технологиям смогли на 22% увеличить выработку продукции. На предприятии оптимизировали технологические процессы убоя, фасовки и упаковки птицы.

– Кубань лидер в ЮФО по производству яиц и мяса птицы. Увеличивать объемы приходится ежегодно. Поэтому предприятия постоянно модернизируют производственную базу. В том числе и с помощью бережливых инструментов, – рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 230 предприятий Краснодарского края, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. К 2024 году это количество вырастет на 13 региональных организаций.