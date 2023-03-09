На Кубани ужесточат борьбу с «черными лесорубами»

Губернатор Кубани обсудил борьбу с «черными» лесорубами на заседании межведомственной комиссии. Фото: Иван Макеев

Новые методы борьбы с браконьерами, вырубавшими незаконно лес, обсудили в Краснодаре. В совещании приняли участие представители краевой прокуратуры, полиции, вице-губернаторы и руководители профильных ведомств и министерств.

– «Черные лесорубы» зациклены только на личной выгоде. В погоне за наживой они уничтожают ценные породы деревьев. В 2022 году в регионе было вырублено более 5,5 тысячи кубометров древесины. Невозможно не заметить, как вывозят такое количество. Мы должны прервать эту бесконтрольную цепочку и парализовать их работу, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края предложил выставлять казачьи кордоны, которые будут пресекать воровство леса еще на стадии вывоза.

Особое внимание глава региона акцентировал на ситуации в Туапсинском районе. В Пшишском лесничестве объемы незаконной рубки выросли в 50 раз. Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Роману Лузинову в течение недели разработать действенный алгоритм предотвращения незаконной вырубки.