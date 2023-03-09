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НовостиПроисшествия9 марта 2023 18:38

В Новороссийске спасателям пришлось спиливать наручники с пьяного мужчины

Мужчина ради шутки пристегнул себя к батарее, но самостоятельно освободиться не смог
Евгения ХАЛИКОВА

В Новороссийске спасатели столкнулись с очень нестандартной ситуацией. Подвыпивший местных жители ради шутки решил пристегнуть себя наручниками к батарее. Однако, самостоятельно освободиться этот узник поневоле уже не смог.

- К нам обратились очевидцы и сообщили что мужчина прикола ради пристегнул себя наручниками к трубе, а потом понял, что ключей нет и он самостоятельно снять их не может, - рассказал глава новороссийской «Службы спасения» Алексей Одеров.

Освобождать шутника пришлось с помощью бормашины и слесарных инструментов.