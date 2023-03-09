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НовостиОбщество9 марта 2023 20:10

В Туапсе пройдут командно-штабные учения

Во время учений будут отрабатывать возможные диверсионно-террористические акты
Евгения ХАЛИКОВА
В Туапсе пройдут учения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Туапсе пройдут учения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Туапсе 10 марта запланированы командно-штабные учения, во время которых будут отработаны возможные диверсионно-террористические удары.

- Учения начнут в 09.00 в микрорайоне Калараша рядом со школой №11. Гостей и жителей города просят соблюдать спокойствие, - сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

В учениях будут задействованы представители мэрии, правоохранительных органов, Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС России, единой дежурно-диспетчерской службы, а также ресурсоснабжающих организаций.