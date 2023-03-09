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НовостиОбщество9 марта 2023 20:29

Узнали, где будут отключения света в Сочи 10 декабря 2023 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 20:00
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи не будет света.

В Сочи не будет света.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Сочи в последний рабочий день придется смириться с отсутствием электроэнергии в домах. В сочинских электросетях предупредили о планово-предупредительном ремонте, из-за возможно ограничение подачи электроэнергии на улицах Демократическая, Кирова, Энгельса, Кирпичная, Пархоменко, Кутузова, Ереванская, Восход, Платановая и Железнодорожная.

- Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - заверили энергетики.

Также в зону отключения попадут улицы Центральная, Шаумяна, Санаторная, Виноградная, Абовяна, Славы и Новошкольная.

Придется подумать заранее о подзарядке гаджетов и жителям переулков Южный, Массис и Араратский, а также садового товарищества «Железнодорожник».