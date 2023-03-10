В Краснодаре продолжается реконструкция улицы Зиповской

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На улице Зиповской в Краснодаре продолжается ремонт. Здесь переустраивают инженерные сети и канализацию. А к апрелю рабочие перейдут на другую часть дороги.

- Средства на реконструкцию Зиповской выделили из регионального бюджета. Зиповскую расширят до четырех полос, дорога будет шириной 14 метров. По обеим сторонам обустроят тротуары по три метра шириной и велодорожки по 1,5 метра, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме этого, на улице Байбакова достраивают школу. Одновременно у жителей появится и новый соцобъект, и обновленная подъездная дорога к нему. Также в этом районе параллельно идет ремонт улицы Карякина по нацпроекту.