В Сочи туристический поток на майские праздники увеличится на 20%

Большинство жителей страны предпочитают черноморские курорты для отдыха. Фото: Максим ПЕСКОВ

В Сочи увеличится количество отдыхающих на майские праздники. По сравнению с 2022 годом показатели увеличатся на 20%. Это связано с тем, что аэропорт на курорте остается единственным действующим хабом на юге России. Большинство жителей страны предпочитают черноморские курорты для отдыха.

- А вот Краснодар и Адыгея, наоборот, проигрывают, туда поедут на 10-15% отдыхающих меньше, чем в прошлом году, — сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, рост турпотока ожидается и в Геленджике с Анапой. На курортах число гостей увеличится на 10%.