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НовостиОбщество10 марта 2023 5:37

В Сочи туристический поток на майские праздники увеличится на 20%

Турпоток увеличится в Геленджике и Анапе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Большинство жителей страны предпочитают черноморские курорты для отдыха.

Большинство жителей страны предпочитают черноморские курорты для отдыха.

Фото: Максим ПЕСКОВ

В Сочи увеличится количество отдыхающих на майские праздники. По сравнению с 2022 годом показатели увеличатся на 20%. Это связано с тем, что аэропорт на курорте остается единственным действующим хабом на юге России. Большинство жителей страны предпочитают черноморские курорты для отдыха.

- А вот Краснодар и Адыгея, наоборот, проигрывают, туда поедут на 10-15% отдыхающих меньше, чем в прошлом году, — сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, рост турпотока ожидается и в Геленджике с Анапой. На курортах число гостей увеличится на 10%.