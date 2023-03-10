Доля сдаваемых квартир в Сочи составила 70%

Средняя стоимость номера по всем объектам и локациям за сутки в январе составила семь тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи доля сдаваемых квартир составила 70%. Только за один год количество предложений выросло с 15 тысяч до 35 тысяч. Эксперты недвижимости считают, что это связано с решением собственников сдавать жилье для получения дополнительного дохода.

- Средняя стоимость номера по всем объектам и локациям за сутки в январе составила семь тысяч рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказали в пресс-службе риелторского агентства.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в настоящее время бронирование носит волнообразный характер. В Сочи объем загрузки уменьшился после новогодних праздников. Это связано с тем, что на курорте уменьшилось количество мероприятий и произошло изменение маршрутов авиаперелетов.