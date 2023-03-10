Анапские спортсменки поучаствуют в Чемпионате мира по боксу. Фото: t.me/anapaofficial

Спортсменки из Анапы вошли в состав сборной России на чемпионате мира по боксу. Международный турнир пройдет в Нью-Дели. Он состоится с 15 по 26 марта.

- От Федерации бокса Анапы на турнир поедут две девушки. В весовой категории до 60 килограмм на ринг выйдет Надежда Голубева. В весовой категории до 70 килограмм выступит Анастасия Демурчян, - сообщили в мэрии курорта.

Уточняется, что обе спортсменки неоднократно становились победителями национальных и международных соревнований.

Всего цвета российского флага будут защищать 12 девушек.