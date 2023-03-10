Служба скорой помощи Кубани получила 25 новых автомобилей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае автопарк скорой помощи пополнился на 25 новых автомобилей. Они отправятся в районы Кубани.

– 25 новых машин сегодня передадим в наши районы. Только за последние несколько лет приобретено более 140 новых автомобилей. Пандемия наглядно показала нам, как важно, чтобы помощь поспевала вовремя. Весь спецтранспорт оснащен современным оборудованием и реанимационными аппаратами, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Все машины оснащены современным оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, среди которых дефибрилляторы, электрокардиографы, реанимационно-анестезиологические транспортные мониторы пациента и аппараты управляемой и вспомогательной вентиляции легких.

На сегодняшний день автопарк службы скорой помощи региона насчитывает 675 автомобилей.