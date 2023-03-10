Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 7:45

В Адлерском районе Сочи ремонтируют улицу Бакинскую

Работы завершат до конца апреля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сейчас рабочие занимаются обочиной и тротуаром.

Сейчас рабочие занимаются обочиной и тротуаром.

В Сочи продолжается ремонт дорог по нацпроекту. Дорожное полотно начали менять на улице Бакинской в Адлерском районе. В настоящее время рабочие выровняли поверхность участка и отремонтировали съезды в переулки.

- Сейчас рабочие занимаются обочиной и тротуаром. Жители также попросили установить искусственные неровности для повышения уровня безопасности на проезжей части. Мы это учли, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все ремонтные работы планируют завершить до конца апреля.