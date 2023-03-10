В Адлерском районе Сочи ремонтируют улицу Бакинскую

Сейчас рабочие занимаются обочиной и тротуаром.

В Сочи продолжается ремонт дорог по нацпроекту. Дорожное полотно начали менять на улице Бакинской в Адлерском районе. В настоящее время рабочие выровняли поверхность участка и отремонтировали съезды в переулки.

- Сейчас рабочие занимаются обочиной и тротуаром. Жители также попросили установить искусственные неровности для повышения уровня безопасности на проезжей части. Мы это учли, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все ремонтные работы планируют завершить до конца апреля.