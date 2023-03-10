В Краснодаре начали благоустраивать Николаевский бульвар

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В Краснодаре начали благоустраивать самую большую зеленую зону микрорайона Гидростроителей – Николаевский бульвар.

— Краснодарцы ждут благоустроенную территорию. Работа здесь должна кипеть, наращивайте темпы, внимательно отнеситесь к каждому этапу. Буду часто здесь бывать и лично контролировать ситуацию, — сказал заместитель главы Краснодара Максим Онищенко представителю подрядной организации.

Сейчас на месте уплотняют и выравнивают землю. Это необходимо для установки бордюров и укладки тротуарной плитки.

В центре бульвара будет аллея из многолетних цветущих и морозостойких растений и кустарников взамен старых вырубленных. Планируется укладка газона, установка искусственных ограждений, теневых навесов — пергол.

Муниципальный контракт с новым подрядчиком на благоустройство Николаевского бульвара администрация заключила 22 февраля. Дизайн-проект был откорректирован с учетом пожеланий жителей во время общественных обсуждений.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэрия Краснодара объяснила расторжение контракта с подрядчиком по благоустройству Николаевского бульвара. Здесь срубили вековые деревья.