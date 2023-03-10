С начала года РНКБ обеспечил финансирование строительных объектов площадью 50 тысяч квадратных метров

С начала 2023 года Банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью порядка 50 тысяч квадратных метров на сумму около 3 млрд рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 13 проектов общей площадью порядка 222 тысяч квадратных метров на сумму 19,5 млрд рублей. В целом, начиная с 2019 года после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 76 сделок по проектам общей площадью более 1,85 млн квадратных метров.

- Большинство новых многоквартирных жилых комплексов в Крыму строится с использованием проектного финансирования, - говорит вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Наш банк активно поддерживает застройщиков, которые обеспечивают обновление жилищного фонда и развитие строительной отрасли инфраструктуры в Республике Крым и Севастополе.

Напомним, если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% в рамках льготной государственной программы "IT-ипотека", от 5% в рамках программы "Семейная ипотека", и от 7% - в рамках программы "Ипотека с господдержкой". Более 70% всех ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в 2022 году выданы РНКБ в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Кроме того, на сегодняшний день ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ – от 8%.

Реклама, РНКБ ПАО.