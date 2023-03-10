Председатель ЗакСобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко осмотрел краевую больницу №4 в Сочи

Чиновник посетил краевую больницу №4 в Адлерском районе.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко приехал в Сочи с рабочим визитом. Чиновник посетил краевую больницу №4 в Адлерском районе.

В 2013 году здесь был построен хирургический корпус. Благодаря этому врачи смогли проводить диагностику и оперативное лечение пациентов на высоком современном уровне. К слову, в 2022 году в больнице выполнили капремонт терапевтического отделения и пищеблока.

- За последнее десятилетие только детское население, приписанное к больнице, увеличилось вдвое. При этом мощности учреждения остались прежними. Этот вопрос будем решать совместно с администрацией края, - сообщил председатель Законодательного собрания Сочи Юрий Бурлачко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, краевая больница №4 является самым крупным многопрофильным медицинским учреждением в Адлерском районе. Здесь работают около 700 специалистов.