За сутки в регионе с выздоровлением выписали 282 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 265 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 22 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 127 положительных результатов, в Тбилисском районе - 30, в Новороссийске - 19, в Армавире - 15, в Новокубанском районе - 12. По семь пациентов прибавилось в Кавказском и Красноармейском муниципалитетах, по шесть - в Абинском и Ейском, пять – в Анапе, по четыре - в Белоглинском районе и Геленджике.

По три жителя заболели в Горячем Ключе, Сочи и Тихорецком районе, по двое – в Динском и Калининском, по одному - в Белореченском, Выселковском, Крыловском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском, Отрадненском, Староминском и Тимашевском районах.

За сутки в регионе с выздоровлением выписаны 282 пациента.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1336 человек, в стационарах – 309, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.