На Кубани ФСБ задержала двоих мужчин, планировавших незаконно пересечь границу

Расследование продолжается

Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые пытались незаконно перейти через границу. Возбуждено уголовное дело.

- В отношении двух граждан России возбуждено дело за приготовление к незаконному пересечению госграницы группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что задержанные заранее разработали маршрут, которому собирались следовать, купили необходимые предметы и инструменты, провели рекогносцировку местности, проверили охранные заграждения и посмотрели на действия пограничных нарядов. Но осуществить задуманное не удалось. При попытке скрыться мужчин поймали.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.