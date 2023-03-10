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НовостиПроисшествия10 марта 2023 8:28

На Кубани ФСБ задержала двоих мужчин, планировавших незаконно пересечь границу

Следственные действия продолжаются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые пытались незаконно перейти через границу. Возбуждено уголовное дело.

- В отношении двух граждан России возбуждено дело за приготовление к незаконному пересечению госграницы группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что задержанные заранее разработали маршрут, которому собирались следовать, купили необходимые предметы и инструменты, провели рекогносцировку местности, проверили охранные заграждения и посмотрели на действия пограничных нарядов. Но осуществить задуманное не удалось. При попытке скрыться мужчин поймали.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.