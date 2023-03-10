В Сочи работник украл колеса от трактора из-за низкой зарплаты

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию сочинского поселка Красная Поляна обратился 36-летний бизнесмен и сообщил о краже. По словам мужчины, кто-то ночью украл колеса от трактора за 60 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели место преступления и допросили очевидцев. В результате выяснилось, что колеса украл 31-летний местный житель. Мужчина работал в компании потерпевшего. Однако подозреваемого не устраивала низкая зарплата.

- В счет оплаты своего труда злоумышленник на личном автомобиле вывез четыре колеса от трактора, принадлежащие работодателю, и перестал выходить на работу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, колеса вернули владельцу. А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье “Кража”. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.