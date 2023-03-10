Винодельни Анапы вошли в ТОП-50 лучших хозяйств России. Фото: t.me/kurortanapa

Винодельни Анапы вошли в рейтинг лучших хозяйств России. Путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал топ-50 лучших хозяйств страны в 2023 году. Список составляли на основе голосования 500 ведущих экспертов сферы.

- Третье место заняло винное хозяйство «Галицкий и Галицкий». Шестое место у «Виноградников Гай-Кодзора». Также в топ попала винодельня «Шумринка», - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что в Анапе выращиванием винограда занимаются 23 предприятия и 30 крестьянско-фермерских хозяйств.

Кроме того, винодельческая промышленность включает семь крупных предприятий. Они осуществляют первичную переработку, розлив вина в потребительскую тару. Также мини-винодельни, образованные на базе хозяйств.