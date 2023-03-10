В Абинске построят новый водопровод Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Абинске построят новый водопровод. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Водопровод протяженность 2,9 километра проложат вдоль улицы Подгорной на участке между домами №152–312.

- После ввода в эксплуатацию обеспечим качественной водой около 300 человек крупного населенного пункта, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Уточняется, что завершить строительство водопровода планируют в июне 2023 года.

Напомним, в 2022 году в регионе проложили около 27 км сетей водоснабжения.