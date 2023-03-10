В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности Фото: 23.mchs.gov.ru

В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. Риск схода снежных масс сохранится в предстоящие выходные.

- На период с 18:00 10 марта до 18:00 12 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2000 м лавиноопасно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели напоминают жителям и туристам о соблюдении мер безопасности. Так, во время действия штормового предупреждения не стоит выходить в горы. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменениями погоды. При выходе в горы нужно знать места возможного схода лавин в районе своего пути или прогулки.

При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 01, с мобильного – 101.