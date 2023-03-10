Жительница Кубани решила сократить путь и попала под поезд

Проверка продолжается

В Краснодарском крае проводится проверка после травмирования женщины грузовым поездом. Она повредила ногу на станции Шедок в Мостовском районе после того, как пыталась сократить путь и полезла под стоящие вагоны. А в этот момент поезд начал движение.

- Следователями установлено, что женщина, решив сократить путь, подлезла под стоящий грузовой поезд, который начал движение. С повреждениями ноги она госпитализирована. Проводится проверка, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следователи призвали граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, не подвергать опасности свою жизнь.