В Геленджике появится новый парк. Фото: t.me/BogodistovAA

Новый парк появится на Тонком мысе в Геленджике. Он будет расположен на 11 гектарах. Такое поручение дано президентом России и губернатором Краснодарского края.

- Ранее это место по улице Десантной было заброшено. Оно не раз становилось стихийной свалкой. Коммунальные службы и активные жители Тонкого мыса регулярно проводили там субботники. На данный момент подрядчик занимается очисткой территории и установкой ограждения на время работ, - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Уточняется, что после уборки мусора приступят к разметке и планировке территории будущего парка. Здесь построят детскую, спортивную и прогулочную зоны. Также благоустроят пруд и установят малые архитектурные формы.

Кроме того, планируется сохранить все имеющиеся насаждения и приумножить их количество. Общая площадь озеленения составит более 8 гектаров.

Проект реализуют до конца 2023 года.