Акция «День здоровья» пройдет в Ленинградском районе Кубани 11 марта Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акция «День здоровья» пройдет в Ленинградском районе Кубани. Прием пациентов организуют 11 марта в детской поликлинике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Профилактическую акцию проведут в рамках Всероссийской недели здоровья матери и ребенка. Участники смогут проконсультироваться с педиатром, детским хирургом и врачами других специализаций. Жителям также выдадут памятки, листовки и буклеты по здоровому образу жизни, порядку прохождения медосмотров и диспансеризации.

- Для участия необходим паспорт и полис обязательного медицинского страхования, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.