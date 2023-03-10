Местные жители обнаружили тела собак вблизи СНТ «Строитель» Фото: t.me/mvd_23

В Краснодаре полиция проводит проверку после массового отравления собак на Ростовском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Информацию о гибели животных вблизи СНТ «Строитель» начали публиковать местные жители в соцсетях. По их словам, неизвестный отравил несколько собак. При этом все псы ранее были стерилизованы, привиты и обозначены бирками.

По факту отравления собак полиция организовала проверку.

- Тела двух животных изъяты. Также на месте обнаружены и изъяты несколько дротиков. Устанавливаются причины гибели животных. По результатам разбирательства будут установлены причастные к отравлению собак и принято законное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.