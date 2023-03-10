В программе посещения – знакомство с социальной инфраструктурой города-курорта. Руководитель парламента осмотрел корпус краевой больницы №4 города-курорта.

Учреждение было построено в 1959 году. Сейчас в его структуре стационар на 330 коек круглосуточного и 35 коек дневного пребывания, детское амбулаторно-поликлиническое отделение. При этом, в последние годы нагрузка на больницу значительно увеличилась, что требует модернизации.

Своим мнением председатель Законодательного Собрания поделился по итогам осмотра.

«Крупнейшие международные события, проходившие в Сочи, придали новый импульс развитию территории городского округа. Курорт стал центром притяжения граждан со всей России.

За последнее десятилетие только детское население, приписанное к больнице, увеличилось вдвое. При этом мощности учреждения остались прежними. Большая часть оборудования нуждается в замене.

Очевидно, что оставаться в рамках существующей материально-технической базы недопустимо. Этот вопрос будем решать совместно с администрацией края. Здравоохранение не та статья расходов, на которой стоит экономить.

Для развития инфраструктуры, сети первичного звена, модернизации оборудования сейчас есть все возможности. На февральской сессии мы согласовали увеличение финансирования отраслевой госпрограммы. С учетом внесенных изменений ее «вес» только в этом году составит 73,4 млрд рублей. Так и в сегодняшнем вопросе уже сложились четкое понимание и готовность всех служб работать на достижение поставленной главой государства и руководством края цели», - подчеркнул Юрий Бурлачко.