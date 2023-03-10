Житель Анапы обокрал своего отца и выкинул банковскую карту

Житель Анапы украл деньги с карты своего отца. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

46-летний житель села Гай-Кодзор под Анапой обокрал своего отца и выкинул банковскую карту. Он похитил более 6 тысяч рублей.

- В полицию по факту хищения денег обратился владелец карты. Он заметил, что с его счета списываются деньги в торговых точках города, в которых он ничего не покупал. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сын потерпевшего, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что 46-летний мужчина сознался в краже банковской карты отца из кармана его куртки. Также он подтвердил, что оплачивал похищенной картой свои покупки, а после выкинул ее.

На данный момент мужчине грозит до шести лет тюрьмы.