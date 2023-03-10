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НовостиОбщество10 марта 2023 10:06

В Сочи порывы ветра достигнут 18 м/с

Все службы работают в усиленном режиме
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Жителям и туристам рекомендовано не парковать машины под деревьями

Жителям и туристам рекомендовано не парковать машины под деревьями

В Сочи ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Погода испортится с 18 часов 10 марта. Сильный ветер на курорте обещают до 18 часов 11 марта. Ночью местами порывы достигнут 12-14 м/с, днем – до 15-18 м/с.

- Ситуацию контролирует оперштаб, все службы работают в усиленном режиме. Жителям и туристам рекомендовано не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, предпринять необходимые меры предосторожности, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В случае ЧС звонить по номеру 112.