Православная выставка-ярмарка «Вербная неделя» пройдет в Краснодаре Фото: Кубанская митрополия

Православная выставка-ярмарка «Вербная неделя» пройдет в Краснодаре. Мероприятие организуют со 2 по 9 апреля, сообщили в Кубанской митрополии.

На фестивале «Вербная неделя» организуют масштабную программу с мероприятиями и фестивалем постных блюд. Участники посетят беседы со священником, научатся читать по-церковнославянски и петь песнопения Вербной седмицы с семинарией, послушают концерты, увидят интерактивный музей, посетят мастер-классы по гончарному, кузнечному делу и росписи пряников, встречи с православными психологами.

- На ярмарочную часть собираются участники из разных стран и городов России. География обширная - Москва, Мурманск, Владимир, Казань, Муром, Екатеринбург, Задонск, Пенза. А еще будут Молдавия и Греция, - рассказали в Кубанскомй митрополии.

На выставке представят книги, иконы, сувенирную и ювелирную продукцию, платки, шали, одежду из костромского льна, угостят медом и натуральными сладостями и травяными чаями.

- Кроме насыщенной программы и красивых экспозиций, посетителей выставки-ярмарки ждет общая молитва и часовня, где расположится Владимирская икона Божией Матери с подворья в станице Пластуновской, - добавили в Кубанской митрополии.

Посетить мероприятие можно со 2 по 8 апреля с 10:00 до 19:00 в краевом выставочном зале по улице Рашпилевской, 32. 9 апреля выставка-ярмарка «Вербная неделя» будет работать с 10:00 до 16:00. Уточняется, что вход на фестиваль свободный.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно по ссылке.