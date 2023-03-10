Универсальный спорткомплекс открыли в станице Казанской Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации региона

Универсальный спорткомплекс открыли в станице Казанской Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В новом спорткомплексе, в частности, подготовили зоны для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, единоборствами, тренажерный зал. В учреждении также оборудовали раздевалки, тренерские и административные помещения.

- Универсальный спорткомплекс, который мы открыли, хорошо оснащен и станет отличной площадкой для поддержания здоровья, совершенствования физической формы, достижения новых побед, - отметил министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

На церемонии открытия прошли показательные выступления гимнастов спортшколы «Прометей», тхэквондистов из спортшколы «Олимп». А команды школ станицы встретились на товарищеском матче по мини-футболу.

В настоящее время в Кавказском районе Кубани насчитывается восемь муниципальных спортивных учреждений, в которых занимаются более 6,8 тысячи жителей. Отмечается, что 14 человек входят в состав сборных команд России. А к проекту «Самбо в школу» присоединились 15 учреждений и около семи тысяч учеников.