На дорогах Кубани в 2022 году установили 225 камер фотовидеофиксации Фото: admkrai.krasnodar.ru

На дорогах Кубани в 2022 году установили 225 камер фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД оборудовали в 38 муниципалитетах. Их установили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на трассах федерального, регионального и местного значения.

- Такие общесистемные меры помогают контролировать ситуацию на дорогах. В этом году в планах разместить 51 камеру, - отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

В городах региона, население которых превышает 300 тысяч человек, продолжают устанавливать интеллектуальные транспортные системы. Отмечается, что они автоматизируют управление дорожным движением. В 2023 году элементы системы установят на дорогах Сочи и Краснодара.