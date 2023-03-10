В горах Сочи отдохнули 700 тысяч человек с начала года

В настоящее время загрузка отелей составляет 60% Фото: администрация Сочи

На горнолыжных курортах Сочи отдохнули около 700 тысяч человек с начала года. В настоящее время загрузка отелей составляет 60%. Трассы каждый день принимают около 12 тысяч сноубордистов и лыжников. На курортах продолжают работать различные туристические программы.

- В этом сезоне особым спросом пользуются оздоровительные туры. Все больше гостей также выбирают семейный отдых - с детьми путешествует каждый второй, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», единые и прогулочные ски-пассы доступны на всех горнолыжных курортах Сочи.