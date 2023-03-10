Павильоны полюбившихся масс-маркетов закрыли весной прошлого года

В Краснодаре магазины Zara и Bershka откроются под новыми названиями. Один из торговых центров города подтвердил эту информацию "Ъ-Кубань".

Точная дата открытия магазинов не называется, но оно состоится в ближайший месяц.

Напомним, самые популярные магазины одежды закрылись в прошлом году после начала СВО. Производители ссылались на санкционные ограничения и осложнившуюся логистику.

Однако позже появились слухи, что европейские бренды вновь вернутся в Россию, но под другим названием.