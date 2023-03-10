Аэропорт Сочи становится одним из центров цветочного трафика России. Фото: Олег УМАРОВ

Более 46 тонн цветов отправили самолетами из Сочи в разные уголки России. Букеты доставляли на пассажирских рейсах с 28 февраля по 8 марта.

- В топ-3 городов, которые получили хризантемы, тюльпаны, розы, мимозы и прочую ароматную красоту, вошли Новосибирск, Красноярск и Иркутск, - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Кроме этого, аэропорт Сочи становится одним из центров цветочного трафика России. Он занял второе место по всей стране. Больше всего букетов перевозит Московский авиационный узел.