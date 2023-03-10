В Анапе начальник отдела по вопросам миграции предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе будут судить начальника отдела по вопросам миграции. 43-летняя женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Установлено, что летом 2019 года обвиняемая познакомилась с учредителем коммерческой организации, которая помогала людям оформлять документы, связанные с постановкой на миграционный учет. Действуя вопреки интересам службы, фигурантка пообещала мужчине за деньги беспрепятственный прием и ускоренное оформление документов, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ускоренный прием и оформление документов, поступающих от сотрудников вышеуказанной коммерческой организации, происходил с июля 2019 по апрель 2021 года. За это время в отдел были предоставлены товары и услуги на общую сумму более 850 тысяч рублей.

Деятельность начальника отдела по вопросам миграции была пресечена сотрудниками краевого УФСБ России в апреле 2021 года. Обвиняемая полностью признала свою вину в ходе предварительного следствия.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.